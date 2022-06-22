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09:38 22.06.2022

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні 130 військовослужбовців, 8 броньовиків і один гелікоптер

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Російські окупанти минулої доби втратили в Україні 130 військовослужбовців, 8 броньовиків і один гелікоптер

Російські окупанти протягом минулої доби втратили в Україні 130 військовослужбовців, а загальна кількість загарбників, які загинули від початку вторгнення в Україну, сягнула 34230 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано, танків ‒ 1496 (+0) од., бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8), артилерійський систем – 752 (+0) од., РСЗВ - 239 (+0) од., засобів ППО - 99 (+1) од., літаків – 216 (+0) од., гелікоптерів – 182 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3), крилатих ракет – 137 (+0), кораблів/катерів - 14 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од., спеціальної техніки – 60 (+1)", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що найбільших втрат протягом минулої доби противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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