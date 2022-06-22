Події

08:27 22.06.2022

Російські війська закріплюються неподалік Лисичанська, тривають вуличні бої за Сєвєродонецьк

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Російські війська закріплюються неподалік Лисичанська, тривають вуличні бої за Сєвєродонецьк

Російські війська закріплюються в населених пунктах неподалік Лисичанська, тривають вуличні бої за Сєвєродонецьк, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік. Місто обстрілюють з артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - написав він у телеграм- канал.

За його словами, продовжуються вуличні бої і в Сєвєродонецьку – ворог знову відкрив вогонь по селах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по заводу "Азот". Пошкоджено територію очисних споруд та одну з прохідних хімічного об'єднання.

Також росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового.

Крім того, складна ситуація спостерігається на Попаснянському напрямку.

"Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - повідомив глава ОВА.

При цьому він зазначив, що у Гірському минулої доби зруйновано дев'ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

 

 

 

Теги: #обстановка #луганська_область

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