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07:25 22.06.2022

На Одещині СБУ викрила пропагандиста, який підтримує військову агресію РФ

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На Одещині СБУ викрила пропагандиста, який підтримує військову агресію РФ

Слідчі управління Служби безпеки в Одеській області повідомили про підозру пропагандисту, який відкрито підтримує збройну агресію Росії і активно розповсюджує матеріали російської пропаганди, повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

"За даними досудового слідства, вчитель інформатики із Сергіївки активно розповсюджував через заборонені соцмережі проросійські матеріали на підтримку загарбницької путінської політики щодо нашої держави", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, у своїх повідомленнях чоловік визнав правомірною збройну агресію Росії в Україні, розпочату 2014 року.

"Крім того, у своїх репостах та публікаціях прибічник окупантів привітав проведення "спецоперації" в Україні, співчував та підтримував російських "визволителів" та бойовиків незаконних збройних формувань "ДНР/ЛНР", - сказано в повідомленні.

Фігуранту кримінального провадження, в досудовому розслідуванні, яке здійснюють слідчі СБУ, повідомлено про підозру за ч.1 ст.111-1 КК України.

Продовжуються слідчі дії.

 

 

 

Теги: #одеська_область #пропагандист #викриття

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