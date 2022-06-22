Рішення Тримор'я залучити Україну як учасника – крок до посилення практичної українсько-хорватської співпраці, переконаний Зеленський

Рішення Тримор'я залучити Україну як учасника – крок до посилення практичної українсько-хорватської співпраці, переконаний президент Володимир Зеленський.

"Під час телефонної розмови з (прем'єр-міністром Хорватії – ІФ) Андрієм Пленковичем (Andrej Plenkovic) подякував Хорватії за підтримку надання Україні статусу кандидата напередодні саміту ЄС. Рішення 3SI про залучення України як учасника посилить українсько-хорватську практичну співпрацю у сфері енергетики, транзиту та інфраструктури", - написав Зеленський у мікроблозі твіттер у ніч на середу.

Ініціатива трьох морів (Three Seas Initiative, 3SI) - формат регіонального співробітництва, що об'єднує 12 держав-членів ЄС Адріатичного, Балтійського та Чорного морів: Австрію, Болгарію, Естонію, Хорватію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Словенію, Угорщину.