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07:12 22.06.2022

Рішення Тримор'я залучити Україну як учасника – крок до посилення практичної українсько-хорватської співпраці, переконаний Зеленський

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Рішення Тримор'я залучити Україну як учасника – крок до посилення практичної українсько-хорватської співпраці, переконаний Зеленський

Рішення Тримор'я залучити Україну як учасника – крок до посилення практичної українсько-хорватської співпраці, переконаний президент Володимир Зеленський.

"Під час телефонної розмови з (прем'єр-міністром Хорватії – ІФ) Андрієм Пленковичем (Andrej Plenkovic) подякував Хорватії за підтримку надання Україні статусу кандидата напередодні саміту ЄС. Рішення 3SI про залучення України як учасника посилить українсько-хорватську практичну співпрацю у сфері енергетики, транзиту та інфраструктури", - написав Зеленський у мікроблозі твіттер у ніч на середу.

Ініціатива трьох морів (Three Seas Initiative, 3SI) - формат регіонального співробітництва, що об'єднує 12 держав-членів ЄС Адріатичного, Балтійського та Чорного морів: Австрію, Болгарію, Естонію, Хорватію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Словенію, Угорщину.

 

 

 

Теги: #співпраця #хорватія #зеленський

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