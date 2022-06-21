Події

22:02 21.06.2022

Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих війною регіонів України

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Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих війною регіонів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з головою словенської дипломатії Танею Файон, під час якої запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих війною регіонів України.

"Спілкувався з міністерством закордонних справ Словенії Танею Файоною, щоб подякувати їй за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Ми також домовилися про необхідність прискорення ухвалення сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії. Я запросив Словенію взяти участь у відновленні одного із зруйнованих війною регіонів України", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

 

 

 

Теги: #україна #мзс #розмова #словенія

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