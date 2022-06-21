Події

20:39 21.06.2022

У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

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У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

У вівторок увечері російські окупаційні війська обстріляли Чугуївську громаду Харківської області, за попередніми даними 6 людей загинули, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранені. Дані оновлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, протягом дня в результаті ворожих обстрілів протягом дня в Харківській області загинуло 15 людей, ще 16 - поранено.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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