У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

У вівторок увечері російські окупаційні війська обстріляли Чугуївську громаду Харківської області, за попередніми даними 6 людей загинули, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранені. Дані оновлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, протягом дня в результаті ворожих обстрілів протягом дня в Харківській області загинуло 15 людей, ще 16 - поранено.