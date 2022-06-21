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17:36 21.06.2022

Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії - Зеленський

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Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд Люксембургу надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії.

"Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати про допомогу щодо потужності нашої армії, то 15% усього оборонного бюджету, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем у Києві у вівторок.

За словами глави держави, це велика допомога.

"Якби кожна держава у світі виділила приблизно такі бюджети, то, гадаю, ми вже перемогли б", - наголосив він.

Зеленський також подякував прем'єр-міністру Люксембургу за особисту допомогу. "З перших днів цієї війни ми на постійному зв'язку. Це абсолютна правда", - сказав президент.

Теги: #бюджет #люксембург #допомога

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