Статистика РФ щодо втрат у лавах Інтернаціонального легіону в Україні - це чиста фантазія

Статистика, оприлюднена Росією, щодо втрат у лавах Інтернаціонального легіону в Україні – це чиста фантазія, повідомив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру.

"Російська дезінформаційна машина вкотре пішла у творчий розгін, ця статистика - чиста фантазія. Я наведу одну цифру з цих таблиць. Згідно з російським Міністерством оборони, 214 американців було вбито з 24 лютого в боях в Україні. Очевидно, будь-хто, хто стежить за ситуацією, знає, що це не може бути правдою. Були певні випадки смертей, які були оприлюднені. Усі ці випадки стали головними новинами у всьому світі, сім'ї спілкувалися з пресою. Думаю, якби 214 американців померли з 24 лютого, це помітили б", - зазначив Магру на брифінгу у Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві у вівторок.

Він наголосив, що це "класичний випадок російської дезінформації".