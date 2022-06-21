Події

14:27 21.06.2022

Статистика РФ щодо втрат у лавах Інтернаціонального легіону в Україні - це чиста фантазія

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Статистика, оприлюднена Росією, щодо втрат у лавах Інтернаціонального легіону в Україні – це чиста фантазія, повідомив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру.

"Російська дезінформаційна машина вкотре пішла у творчий розгін, ця статистика - чиста фантазія. Я наведу одну цифру з цих таблиць. Згідно з російським Міністерством оборони, 214 американців було вбито з 24 лютого в боях в Україні. Очевидно, будь-хто, хто стежить за ситуацією, знає, що це не може бути правдою. Були певні випадки смертей, які були оприлюднені. Усі ці випадки стали головними новинами у всьому світі, сім'ї спілкувалися з пресою. Думаю, якби 214 американців померли з 24 лютого, це помітили б", - зазначив Магру на брифінгу у Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві у вівторок.

Він наголосив, що це "класичний випадок російської дезінформації".

Теги: #війна #дезінформація #інтернаціонал

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