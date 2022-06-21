Події

10:48 21.06.2022

Другий етап підтвердження участі у національному мультипредметному тесті триває з 21 червня до 7 липня - УЦОЯО

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Другий етап підтвердження участі у національному мультипредметному тесті триває з 21 червня до 7 липня - УЦОЯО

Розпочався другий етап підтвердження участі у національному мультипредметному тесті (НМТ), який триватиме до 7 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"На другому етапі учасник основної сесії НМТ має остаточно визначитись із вибором міста/країни для проходження тесту. Для цього з 21 червня до 7 липня 2022 року на інформаційній сторінці у спеціальній формі потрібно вибрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, де зручніше буде пройти тестування незалежно від того, де перебуватиме учасник у період проведення основної сесії, – в Україні чи за кордоном", - йдеться в повідомленні пресслужбі УЦОЯО.

У Центрі оцінювання зазначають, що важливо якнайуважніше вибирати населений пункт із випадного списку, адже деякі міста додані/вилучені з переліку населених пунктів, які були запропоновані на першому етапі підтвердження.

"Якщо кількість вступників, які хочуть проходити тестування в певному місті, перевищуватиме кількість робочих місць, що можуть створити організатори для проходження тестування, то після заповнення цих місць місто стане недоступним для вибору у випадному списку", - зазначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, лише після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ 12 липня для учасника з'явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проходження ним НМТ.

Водночас абітурієнтів, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ та хотіли б пройти тестування в додаткову сесію, в УЦОЯО просять пропустити другий етап вибору місця проходження НМТ під час основної сесії, а підтвердити участь у додатковій сесії та протягом 8-18 липня вибрати із запропонованого списку країну/місто, де бажають пройти тестування.

Теги: #тест #уцояо

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