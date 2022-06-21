Байден вважає ймовірним, що Україна стане членом ЄС

Президент США Джо Байден вважає за ймовірне, що Україна буде членом Європейського Союзу, повідомляє C-SPAN у понеділок.

"Я думаю, що це ймовірно станеться", - відповів Байден на запитання журналістів "Чи стане Україна членом ЄС?".

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель запросить глав держав і урядів країн-членів Європейського союзу на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Молдові.