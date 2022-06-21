Події

06:17 21.06.2022

Зеленський подякував депутатам ВР за ратифікацію Стамбульської конвенції

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Зеленський подякував депутатам ВР за ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

"Сьогодні вони (депутати – ІФ) зробили дуже важливу роботу. Я вдячний усім нашим народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити: голосування за конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству – цю конвенцію найчастіше називають Стамбульською за місцем підписання – її в Україні довго, як то кажуть, "збивали" десятки років", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч проти вівторка.

"Головний її зміст – простий: це зобов'язання захищати від насильства і різних форм дискримінації", - додав президент.

Він також подякував депутатам Верховної Ради за ухвалення антикорупційної стратегії та підтримку закону про управління відходами.

"Важливий екологічний документ. Ми боролися за нього три роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи, і тепер нарешті проголосований. Дякую!", - сказав Зеленський.

"Сподіваюся, що Рада і надалі буде працювати з таким вагомим результатом", - додав президент.

Теги: #ратифікація #зеленський #вдячність

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