Події

06:16 21.06.2022

Прокуратура Мюнхена конфіскує три квартири підсанкційного депутата Держдуми та його дружини

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Прокуратура Мюнхена конфіскує три квартири підсанкційного депутата Держдуми та його дружини

Прокуратура Мюнхена та Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) домоглися за рішенням слідчого судді конфіскації трьох квартир у Мюнхені у депутата Держдуми Л. та його дружини К., які вони здавали в оренду, незважаючи на включення депутата 23 лютого цього року до санкційних списків ЄС.

Як зазначено в повідомленні прокуратури на її сайті в понеділок, за наявними даними, це перший випадок у країні, коли через санкції активи було не лише заморожено, а й фактично конфісковано нерухомість.

Згідно з релізом, цьому передував лист Міністерства фінансів та внутрішніх справ Баварії від 5 травня до Міністерства юстиції Баварії щодо перевірки за санкційними списками ЄС, який і виявив факти здавання в оренду, після чого 19 травня справу було скеровано до прокуратури Мюнхена.

Прокуратура Мюнхена здійснювала розслідування у тісній співпраці з Федеральним управлінням кримінальної поліції, поліцією та податковою службою Мюнхена. Окрім квартир, було конфісковано і банківський рахунок, на який надходили щомісячні орендні платежі на загальну суму близько EUR3500, зазначено в повідомленні.

У ньому уточнюється, що обвинувачені Л. та К. є співвласниками двох квартир у Мюнхені і навіть після санкцій, накладених на обвинуваченого Л. за голосування про визнання самопроголошених т.зв. республік на сході України, продовжували отримувати дохід від здавання квартир в оренду, порушуючи закон про санкції. Під час розслідування з'ясувалося, що обвинувачена К., із зареєстрованим місцем проживання в Мюнхені, також отримувала постійний дохід від здавання в оренду третьої квартири в Мюнхені.

Згідно з релізом, після рішення слідчого судді від 14 червня конфіскація набула чинності шляхом внесення відповідних записів 20 червня. Орендарям дозволено залишатися у квартирах.

У підготовці конфіскації прокуратуру підтримала й слідча група "Україна" підрозділу SO33 Федерального відомства кримінальної поліції. Зокрема, було використано досвід BKA у галузі складних розслідувань щодо відмивання грошей для відстеження активів, охоплених санкціями. Розслідування триває, наголошується в повідомленні.

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Теги: #мюнхен #санкції #конфіскація

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