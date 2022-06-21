21 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 118 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 118 RUSSIAN AGRESSION

21 червня – Міжнародний день йоги, Міжнародний день святкування сонцестояння, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманізму, День Селфі, Міжнародний день скейтбордингу. У Канаді – День корінних мешканців, а у Франції – День музики.

У православних день вшанування пам'яті великомученика Феодора Стратилата.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Міжнародний день йоги

Йога – давня фізична, психічна та духовна практика, а слово "йога" походить від санскриту і означає "сполучення" або "зв'язок", що символізує поєднання тіла і свідомості.

Уперше свято відзначалося у червні 2015 року, а ініціатива установи та вибір дати належать прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді.

Індія є батьківщиною йоги, де це вчення культивується з давніх-давен. Датою свята обрали найдовший день на рік для половини Земної кулі. Ця дата, пов'язана з активністю Сонця, має певне значення для багатьох народів і відома як День літнього сонцестояння.

Міжнародний день сонцестояння

Засновуючи свято, ООН прагнула наголосити на важливості цієї календарної події в культурі багатьох корінних народів, його зв'язок з їх життєвим укладом, традиціями та віруваннями. Саме собою астрономічне явище сонцестояння є найвищим і нижчим становищем сонця щодо небесного екватора. Цей день називають "найдовшим днем року". У культурі різних народів він разом із днем зимового сонцестояння грав велику роль, а традиції його святкування в різних народів були дуже багаті.

Символізуючи родючість землі, традиційні системи виробництва продовольства, зв'язок із культурними традиціями системи сільського господарства корінних народів з різних країн світу, ця пам'ятна дата спрямована на культурне згуртування та єднання на основі самобутності, визначення загальних елементів культур різних народів.

Всесвітній день гідрографії

Щорічно 21 червня відзначається Всесвітній день гідрографії. Заснований у 2006 році завдяки зусиллям Міжнародної гідрографічної організації (МГО), що веде свою історію з червня 1921 року. Ініціативу заснування нового міжнародного свята було підтримано Генасамблеєю ООН.

Гідрографія – наука і сфера діяльності, пов'язана зі складанням карт, виданням інструкцій, вимог та керівних документів із навігації. Невипадково буквальний сенс слова "гідрографія" у перекладі з грецької означає водоописання.

До одного з основних завдань гідрографії можна віднести гарантування безпеки судноплавства в океанах, морях і внутрішніх водах держав (на річках, озерах, водосховищах). Досягається це шляхом гідрографічних досліджень, робіт, результатом яких і стають нові навігаційні карти, посібники, будівництво маяків, сигнальних вогнів, огороджувальних знаків тощо.

Всесвітній день гуманізму

Свято не має офіційного міжнародного статусу, проте визнане багатьма організаціями гуманістичного спрямування, які мають на меті захист прав і свобод людини, відстоювання ідей соціальної справедливості, миролюбності, людської гідності та рівноправності.

Ініціатором організації Дня став Міжнародний гуманістичний та етичний союз, всесвітній конгрес якого відбувся в Осло у 1986 році.

День селфі

Уперше свято було організовано та проведено у США в 2014 році. Його творцем називають техаського діджея Макнілі. Щоправда, у 2014 році йшлося про проведення Національного дня селфі в США. Проте популярність захоплення селфі, названого одним із трендів 21 століття, виявилася такою великою, що ініціатива Макнілі була підхоплена користувачами Інтернету в усьому світі, а свято набуло неофіційного статусу міжнародного.

Селфі - фотографія, що є різновидом автопортрета, зробленого за допомогою фотоапарата, мобільного пристрою або іншого гаджета. Поширенню цього захоплення сприяла поява якісних фронтальних камер на мобільних пристроях, а також можливість публікації зроблених знімків через мобільні програми в соціальних мережах.

Ще цього дня:

1768 – Гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли панські конфедерати;

1963 - Кардинала Джованні Монтіні обрано 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI;

1971 – Під час розкопування кургану Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив знамениту скіфську пектораль.

Церковне свято

Православна церква відзначає цього дня пам'ять великомученика Феодора Стратилата, який жив у 3-4 століттях.

Житіє святого розповідає про тортури, яких Феодор зазнав за наказом царя Лікінія - гонителя християн.

За переказами, святий помер на хресті, а його душу забрали і піднесли на небо янголи. Ще одна версія житія оповідає про те, що Феодор вступив у боротьбу із жахливим змієм і переміг його.

Іменини: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.