Близько 200 окупантів дезертирували після боїв під Ізюмом і ховаються по лісах

Частину російських військових після боїв під Ізюмом було виведено для відновлення на територію тимчасово окупованої Борівської громади Харківської області, близько 200 із них дезертирували.

"У Гороховатці зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом. Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні та злі, з пошкодженою технікою. Розселилися по селу для тимчасової реабілітації. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу до села втекли і ховаються в лісі. Їхні командири організують пошуки дезертирів", - повідомляє Борівська селищна рада.

Разом із тим, з Куп'янського напрямку через Борову, Піски-Радьківські й надалі у бік Донецької області йдуть "свіжі" колони окупантів. Такий самий рух спостерігається із Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман.

У селищній раді зазначають, що мешканці тимчасово окупованих населених пунктів не припиняють спроб виїхати на території, підконтрольні українській владі. У понеділок вже кілька разів поспіль завдяки допомозі волонтерів проходила евакуація через Печеніги, але сьогодні, за інформацією селищної ради, вона проходила з ускладненнями.

"Багато людей росіяни на блокпостах змусили повернутися назад, чоловіків не пропускали навіть з довідками про інвалідність, людям з онкологією та іншим хворим, які потребують лікування, рекомендували їхати лікуватися до Росії, дітей пропускали лише у віці до 14 років, хоча раніше без проблем можна було виїхати дітям до 18 років. Ті ж, хто зміг прорватися, мали йти пішки близько 5 км, оскільки до самої дамби машини не пустили. Є інформація, що у кількох громадян вилучили українські паспорти", - повідомляє Борівська селищна рада.