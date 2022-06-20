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21:43 20.06.2022

Окупанти посилили обстріл Харкова та області, за день у регіоні троє загиблих і двоє поранених

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Окупанти посилили обстріл Харкова та області, за день у регіоні троє загиблих і двоє поранених

Російські окупаційні війська посилили обстріли Харкова та населених пунктів області, у понеділок обласний центр обстрілювали протягом усього дня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Кілька останніх днів обстріли Харкова фіксуються в період між 23:00 та 00:00 годин. Але ворог діє підступно. Сьогодні артобстріли тривали протягом дня... В результаті денних обстрілів Індустріального району Харкова 2 поранених", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зафіксовано ворожі обстріли із систем РСЗВ у Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Крім того, ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами - є влучення в промислову зону та навчальні заклади. Обстрілів також зазнав Чугуїв, Лозова, Золочівська і Дергачівська громади. Тільки за понеділок у результаті ворожих обстрілів загинули 3 особи (65-річна жінка у Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік у Балаклії).

Синєгубов укотре закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Наголошую, що безпека в Харкові досить умовна, на вулицях перебувати все ще небезпечно, у будь-який час може прилетіти до будь-якого двору. Необхідно прислухатися до сигналів тривоги і не перебувати без необхідності на вулицях", - написав Синєгубов.

Говорячи про можливий новий наступ росіян на Харків, глава ОВА запевнив, що місцева влада та військова намагаються бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Ми постійно фіксуємо накопичення та переміщення військ на кордоні з нашою областю та слідкуємо за ситуацією. З 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків і область для ворога принципові, особливо з огляду на те, як ми його тут зустріли. І ми робимо все можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Я щодня зустрічаюся з нашими військовими і бачу, що у них вистачає і мотивації, і духу, і навичок, щоб тримати свої позиції та відсувати ворога подалі від Харкова", - написав Синєгубов.

Як приклад успіхів ЗСУ він повідомив, що напередодні, 19 червня, росіяни намагалися атакувати бійців 92 ОМБр, але отримали відсіч. Українські військові знищили 23 окупанти, поранили ще 50 і знешкодили 10 одиниць ворожої техніки.

"Військові роблять свою справу і роблять її професійно, захищаючи нас від російського окупанта. Від цивільних просимо витримки, уваги до повітряних тривог та віри в Збройні Сили!", - підсумував Синєгубов.

 

 

 

Теги: #обстріли #харківщина #наслідки

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