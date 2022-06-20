Справу суддів ОАСК направлено до суду

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо голови та суддів Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК), обвинувачених у зловживаннях у змові з низкою інших осіб з метою захоплення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ), а також участі у злочинній організації та зловживанні впливом.

Як повідомляється в телеграм-каналі САП у понеділок, у ході досудового слідства зазначені особи неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов'язки, чим перешкоджали завершенню розслідування. Їхні імена не називаються. У САП анонсували, що про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступникам Євгену Аблову та Володимиру Келеберді, чотирьом суддям і ексголові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

"Зазначені особи, загалом 12, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі", - повідомлялося на сторінці НАБУ в фейсбуці.

Голові ОАСК інкримінують ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (організація перешкоджання діяльності ВРП, ВККСУ), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (організація винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України. Його заступнику інкримінують ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 (пособництво в перешкоджанні діяльності ВРП, ВККСУ, ч. 2 ст. 376 КК, іншим суддям ОАСК - ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 КК, судді Суворовського районного суду м. Одеси - ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 КК.

За версією слідства, злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. "Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом", - повідомляється на сторінці САП у фейсбуці.

Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжет, в якому йдеться, зокрема, про п'ять епізодів задокументованої протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. 21 липня було оприлюднено ще один сюжет, до якого ввійшли матеріали про навмисне перешкоджання головою ОАСК проведенню конкурсу на посаду голови ДСА.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/690