ВРП звільнила екссуддю ліквідованого ОАСК - НАБУ

За результатами розгляду дисциплінарної скарги Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила колишнього суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

"Подання базувалося на матеріалах кримінального провадження щодо сумнозвісних записів за участю голови ОАСК, якого днями також звільнено з посади судді", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Згідно повідомлення на сайті ВРП, мова йде про Альону Мазур.

Крім того, на розгляді ВРП перебувають скарги стосовно ще понад десяти колишніх суддів ОАСК. Для належної правової оцінки їхніх дій Національним бюро надано відповідні матеріали кримінальних проваджень, зокрема копії НСРД та інші докази.

Серед іншого йдеться про прийняття судових рішень на виконання вказівок керівництва ОАСК, спрямованих на створення штучних перешкод в діяльності ВККС та блокування проведення кваліфікаційного оцінювання суддів ОАСК.

Справа ОАСК наразі слухається у Вищому антикорупційному судді.

Як повідомлялося, злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжет, у якому йдеться, зокрема, про п'ять епізодів задокументованої протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. Потім було оприлюднено ще один сюжет, до якого ввійшли матеріали про навмисне перешкоджання головою ОАСК проведенню конкурсу на посаду голови Державної судової адміністрації.

За версією слідства, фактично зазначена організація брала замовні рішення у власних інтересах.

Раніше Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Павла Вовка з посади судді ОАСК за вчинення істотного дисциплінарного проступку.