Пожежу автомобіля з боєприпасами у Полтавському районі ліквідовано, військовий отримав опіки

Пожежа у військовому автомобілі, який перевозив боєприпаси, що виникла в с.Руденківка Полтавського району в понеділок, ліквідована, однак один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Займання вже загасили. На жаль, один військовий отримав опіки рук та обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки почали обстежувати територію", - написав Лунін у телеграмі в понеділок.

Як повідомлялося, автомобіль, що перевозив боєкомплект, спалахнув на залізничному переїзді в с.Руденківка Полтавського району Полтавської області, боєприпаси почали детонувати. Лунін опублікував фото сильно пошкодженого транспортного засобу, що димить, біля регульованого переїзду через електрифіковану залізницю.