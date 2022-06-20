У Полтавському районі на залізничному переїзді спалахнув військовий автомобіль з боєприпасами

Автомобіль, що перевозив боєприпаси, спалахнув у с.Руденківка Полтавського району Полтавської області, боєприпаси почали детонувати, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району спалахнув військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється. Зберігаємо спокій", - написав Лунін у телеграмі в понеділок.

Повідомлення проілюстроване фотографією сильно пошкодженого транспортного засобу, що димиться, поблизу регульованого переїзду через електрифіковану залізницю.