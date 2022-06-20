В Україні від початку російської агресії зруйновано або пошкоджено 293 котельні – Мінрегіон

В Україні від початку російської агресії зруйновано або пошкоджено 293 котельні, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на засіданні комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради 18 червня.

"Ми всі їх (котельні – ІФ) знаємо. 293 котельні у нас у країні або зруйновані, або пошкоджені. Про найвідоміші об'єкти ми говоримо. Плануємо відновлення до початку опалювального сезону", - зазначив міністр.

За його словами, Мінрегіон також вимагатиме від регіональної влади максимально, по можливості, готуватися до використання альтернативних джерел тепла з використанням різних видів обладнання.

"Я зараз примусово мерів і голів областей спонукатиму до того, щоб були використані всі можливі альтернативні джерела, зокрема твердопаливні котли та інше обладнання", - заявив Чернишов.

Як він пояснив, Мінрегіон під час підготовки до зими суттєво сподівається на донорську грантову підтримку з боку країн Заходу.

На думку деяких народних депутатів, Україні під час підготовки до опалювального сезону варто заздалегідь резервувати твердопаливні та електричні котли, теплові насоси, модульні теплогенератори та інші види опалювального обладнання.

У свою чергу, як повідомив на засіданні заступник міністра енергетики Микола Колесник, нині на рівні уряду обговорюють різні сценарії проходження опалювального сезону, зокрема й так звані важкі, пов'язані з втратою частини територій. Для кожного з таких сценаріїв передбачено відповідний баланс енергетичних ресурсів.

"Сценарії щодо територіальних змін також враховано. Є розуміння основного походження з європейських газових хабів природного газу та інших енергетичних одиниць. Також розраховані різні сценарії взаємозамінності на теплових підприємствах тих чи інших видів палива, включно з резервним паливом", - наголосив Колесник.