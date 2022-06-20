Події

17:55 20.06.2022

Російські окупанти у понеділок запустили 14 ракет по півдню України - ОК "Південь"

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Російські окупанти у понеділок запустили 14 ракет по півдню України - ОК "Південь"

Російські окупанти протягом понеділка запустили 14 ракет по південних регіонах України, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Вдень протягом 3 годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. В безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на Одещині та в передмісті Очакова (Миколаївська обл.) пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучення ракети вигорів логістичний продовольчий склад.

"Пожежа на площі понад 300 кв. м оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих серед цивільного населення нема", - підсумували військові.

Теги: #ракети #одеська_область

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