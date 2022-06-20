Війна Росії проти України та її геополітичні наслідки в центрі уваги на засіданні Ради ЄС

Війна Росії проти України та її геополітичні наслідки будуть у центрі уваги на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі.

"Міністри проведуть огляд ситуації "на землі", але цього разу дискусія буде зосереджена на глобальних наслідках, особливо в галузі продовольчої безпеки та енергобезпеки", - сказав високопосадовець ЄС, представляючи журналістам порядок денний зустрічі.

Міністри розглянуть форми допомоги Україні, включаючи постачання зброї та притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах, а також необхідність довгострокової політичної, фінансової, військової та гуманітарної підтримки, повідомляється у пресрелізі Ради ЄС.

У контексті глобальної продовольчої безпеки глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поінформує про свої контакти з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем щодо зусиль ООН щодо розблокування вивезення українського зерна Чорним морем.

Міністри обговорять представлений Боррелем план щодо пом'якшення геополітичних наслідків дій Росії в Україні для третіх країн. Буде ухвалено постанову Ради ЄС про заходи проти глобальної нестачі продовольства.

Дії Росії в Україні, за версією ЄС, "сприяли виникненню нового геополітичного ландшафту, який характеризується підвищеною нестабільністю та підвищеним ризиком фрагментації міжнародної спільноти, яка зіткнулася зі спробами Росії та Китаю переглянути або спростувати ключові правила, що лежать в основі глобального порядку".

Наступною важливою темою дискусії міністрів закордонних справ країн ЄС є співпраця з Єгиптом. У перерві за робочим обідом до них приєднається їхній єгипетський колега Самех Шукрі.

Єгипет - одна з тих країн, які сильно зачепила нинішня продовольча криза. Єгипет є активним учасником світового переговорного процесу зі зміни клімату, і ЄС хоче з ним вже співпрацювати. Особливу увагу у цій бесіді буде приділено продовольчій безпеці та головуванню Єгипту на майбутній конференції з клімату (COP27) у листопаді у Шарм-еш-Шейху.

Далі Рада ЄС обговорить становище у регіоні Африканського Рогу з акцентом на ситуацію в Ефіопії. Довгострокова стратегія ЄС спрямована на залучення та підтримання стабільності у цьому дуже складному регіоні. У врегулюванні конфлікту в Ефіопії досягнуто певного прогресу, хоча ще багато чого потрібно зробити для досягнення стійкого припинення вогню, виведення еритрейських військ, гуманітарного доступу та притягнення до відповідальності за порушення прав людини, йдеться у пресрелізі.

У розділі поточних справ Боррель відзвітує про свою поїздку до Оману і торкнеться вироблення нової стратегії ЄС у регіоні Перської затоки, яка пов'язана з новою геополітичною ситуацією. Нова стратегія передбачає зміцнення партнерства в таких галузях як клімат, енергетика, торгівля та інвестиції, морська та ядерна безпека, цифровий перехід, гуманітарна допомога та співпраця з метою розвитку, контакти між людьми. Партнерство з країнами регіону впливатиме на діалог ЄС із Іраном. Спостерігачі в Брюсселі вважають, що пом'якшить ставлення до ситуації з демократією та правами людини в арабських монархіях.

За словами високопосадовця ЄС, "стан справ змінився, світ змінився, і відносини Європи з країнами Перської затоки також мають змінитися". Цей регіон - великий постачальник нафти та газу до Європи, і у перспективі - великий виробник "зеленого" водню.