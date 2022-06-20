Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївка тримаються – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія продовжує обороняти Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївку.

"Очевидно, що варто очікувати від росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів", - сказав він у відеозверненні в неділю увечері.

За його словами, "окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, у Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію із пальним. Безумовно, і на це будемо відповідати".

"Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", - сказав він.