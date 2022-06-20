Події

06:28 20.06.2022

Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївка тримаються – Зеленський

1 хв читати
Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївка тримаються – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія продовжує обороняти Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївку.

"Очевидно, що варто очікувати від росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів", - сказав він у відеозверненні в неділю увечері.

За його словами, "окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, у Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію із пальним. Безумовно, і на це будемо відповідати".

"Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", - сказав він.

 

 

Теги: #україна #оборона #війна #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:42 20.06.2022
За добу ПС ЗС України знищили ворожий БПЛА, живу силу та опорний пункт противника

За добу ПС ЗС України знищили ворожий БПЛА, живу силу та опорний пункт противника

20:11 19.06.2022
"Слуги народу" обговорили зі Шмигалем, Стефанішиною, Корнієнком та Шурмою питання оборони України, євроінтеграції та роботи Ради

"Слуги народу" обговорили зі Шмигалем, Стефанішиною, Корнієнком та Шурмою питання оборони України, євроінтеграції та роботи Ради

19:51 19.06.2022
ЗС України відбили атаку поблизу Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку

ЗС України відбили атаку поблизу Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку

19:31 19.06.2022
Фракція "Слуга народу" закликала провести переговори щодо списання держборгу України

Фракція "Слуга народу" закликала провести переговори щодо списання держборгу України

19:21 19.06.2022
На Одещині вночі через пожежу знищено майже п’ять тонн урожаю

На Одещині вночі через пожежу знищено майже п’ять тонн урожаю

14:58 19.06.2022
ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

14:10 19.06.2022
Дві людини загинули внаслідок обстрілу в Миколаївській області - ОК "Південь"

Дві людини загинули внаслідок обстрілу в Миколаївській області - ОК "Південь"

12:11 19.06.2022
Кількість постраждалих дітей внаслідок агресії РФ налічує 323 загиблих і 583 поранених

Кількість постраждалих дітей внаслідок агресії РФ налічує 323 загиблих і 583 поранених

11:40 19.06.2022
Ворог зосереджує колони військової техніки в Запорізькій області

Ворог зосереджує колони військової техніки в Запорізькій області

11:11 19.06.2022
Втрати окупантів за минулу добу становили 250 військових, вертоліт і три артилерійські системи - Генштаб

Втрати окупантів за минулу добу становили 250 військових, вертоліт і три артилерійські системи - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакують на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, у прикордонних районах Білорусі проводиться радіоелектронна розвідка

МЗС України розробляє механізм видачі віз росіянам - Немчинов

ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

На Одещині збили дві ракети

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

ОСТАННЄ

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

У Донецькій області в неділю вбито двох мирних жителів

Посол платформи UNITED24 Андрій Шевченко привітав медиків із професійним святом

За добу в зоні ОТУ "Схід" знищено 14 окупантів та 5 одиниць техніки

20 червня: Цей день в Україні та в світі

Коаліція Макрона лідирує за підсумками другого туру парламентських виборів, але абсолютної більшості не отримує - екзитполи

УЗ попередила про затримки та зміни маршрутів низки поїздів через сходження з рейок двох вантажних вигонів на перегоні Райгород - Кам'янка

Зеленський привітав Джонсона з днем народження

У Київській області проведуть рейди із дотримання комендантської години

Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА