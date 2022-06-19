Події

21:40 19.06.2022

Коаліція Макрона лідирує за підсумками другого туру парламентських виборів, але абсолютної більшості не отримує - екзитполи

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Коаліція Макрона лідирує за підсумками другого туру парламентських виборів, але абсолютної більшості не отримує - екзитполи

Інститут громадської думки Ifop прогнозує, що президентська коаліція "Разом!" виходить у другому турі парламентських виборів на результат 210-250 мандатів, що означає перше місце, але також відсутність абсолютної більшості в Національних зборах.

Під час першого туру, що пройшов тиждень тому, коаліція "Разом" під керівництвом Макрона фінішувала практично врівень з об'єднанням "Новий народний екологічний і соціальний союз" (Nupes), очолюваним лівим лідером Жан-Люком Меланшоном.

 

 

Теги: #парламент #результати #екзитполи #франція

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