Коаліція Макрона лідирує за підсумками другого туру парламентських виборів, але абсолютної більшості не отримує - екзитполи

Інститут громадської думки Ifop прогнозує, що президентська коаліція "Разом!" виходить у другому турі парламентських виборів на результат 210-250 мандатів, що означає перше місце, але також відсутність абсолютної більшості в Національних зборах.

Під час першого туру, що пройшов тиждень тому, коаліція "Разом" під керівництвом Макрона фінішувала практично врівень з об'єднанням "Новий народний екологічний і соціальний союз" (Nupes), очолюваним лівим лідером Жан-Люком Меланшоном.