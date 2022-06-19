ЗС України відбили атаку поблизу Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку

Українські військові відбили атаку поблизу смт Тошківка, тривають запеклі бої у Сєвєродонецьку, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Найважча військова ситуація в Україні - саме в Луганській області. Продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти зазнають масових втрат. Сьогодні росіяни намагалися зробити прорив поблизу Тошківки, навіть досягли успіху, але після роботи нашої артилерії - окупанти зазнали поразки", - написав він у фейсбуці.

Гайдай наголосив, що Лисичанськ перебуває під контролем української влади, але місто під постійними ворожими обстрілами.

"Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щодня", - додав він.