Події

19:51 19.06.2022

ЗС України відбили атаку поблизу Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку

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ЗС України відбили атаку поблизу Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку

Українські військові відбили атаку поблизу смт Тошківка, тривають запеклі бої у Сєвєродонецьку, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Найважча військова ситуація в Україні - саме в Луганській області. Продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти зазнають масових втрат. Сьогодні росіяни намагалися зробити прорив поблизу Тошківки, навіть досягли успіху, але після роботи нашої артилерії - окупанти зазнали поразки", - написав він у фейсбуці.

Гайдай наголосив, що Лисичанськ перебуває під контролем української влади, але місто під постійними ворожими обстрілами.

"Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щодня", - додав він.

 

 

 

Теги: #ситуація #луганська_область

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