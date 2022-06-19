МЗС України розробляє механізм видачі віз росіянам - Немчинов

"З 1 липня громадяни РФ, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або заздалегідь відкритої візи, робочої або будь-якої іншої, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні", - сказав Немчинов в ефірі національного телемарафону в неділю.

За його словами, наразі Міністерство закордонних справ України розробляє механізм видачі віз росіянам.

Водночас він не виключив ймовірність залучення до цього механізму держави-посередника у зв'язку з розривом дипломатичних відносин між Києвом і Москвою.