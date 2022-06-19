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15:45 19.06.2022

МЗС України розробляє механізм видачі віз росіянам - Немчинов

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МЗС України розробляє механізм видачі віз росіянам - Немчинов

Візовий режим для громадян РФ, які бажають потрапити на територію України, почне функціонувати з 1 липня, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов

"З 1 липня громадяни РФ, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або заздалегідь відкритої візи, робочої або будь-якої іншої, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні", - сказав Немчинов в ефірі національного телемарафону в неділю.

За його словами, наразі Міністерство закордонних справ України розробляє механізм видачі віз росіянам.

Водночас він не виключив ймовірність залучення до цього механізму держави-посередника у зв'язку з розривом дипломатичних відносин між Києвом і Москвою.

Теги: #рф #візи #немчинов

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