Події

13:36 19.06.2022

На Одещині збили дві ракети

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На Одещині збили дві ракети

В Одеській області в ніч на неділю сили ППО збили дві російські ракети, повідомляє телеграм-канал Одеської міськради з посиланням на офіційне повідомлення оперативного командування "Південь".

"Одеська область вночі знову атакована 2 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму", - наголошується в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведуться бойові дії, щоб чинити психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави.

"Силами протиповітряної оборони зашкоджено втіленню підступних ворожих планів", - зазначено в інформації.

 

Теги: #ракети #одеська_область #знищення

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