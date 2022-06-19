В Україні в понеділок очікується суха спекотна погода

У понеділок в Україні пануватиме сухе спекотне повітря, проте вже у вівторок з північного заходу почне переміщатися атмосферний фронт, що призведе до різкої зміни погоди, грозових дощів і похолодання.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 20 червня, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні та сході місцями 11-13°; вдень 29-34°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 20 червня найвища температура вдень (32,8°) була у 1975 році, найнижча вночі (6,1°) у 1978 році.

У вівторок вночі, 21 червня, у західних областях, а вдень по всій Україні короткочасні дощі, грози, на півдні та сході в окремих районах град.

Вітер південно-західний із переходом у західних, північних та центральних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень у західних областях 18-23°, у північних областях 21-26°, на решті територій 27-32°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/сек., вдень місцями пориви 15-20 м/сек. Температура вночі 17-19°, вдень 23-25°.

Станом на 08:00 19 червня температура води в Чорному морі становила 19-21°, в Дніпрі, за даними гідрологічного поста "Київ", 22°.