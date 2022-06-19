Події

12:31 19.06.2022

В Україні в понеділок очікується суха спекотна погода

2 хв читати
В Україні в понеділок очікується суха спекотна погода

У понеділок в Україні пануватиме сухе спекотне повітря, проте вже у вівторок з північного заходу почне переміщатися атмосферний фронт, що призведе до різкої зміни погоди, грозових дощів і похолодання.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 20 червня, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні та сході місцями 11-13°; вдень 29-34°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 20 червня найвища температура вдень (32,8°) була у 1975 році, найнижча вночі (6,1°) у 1978 році.

У вівторок вночі, 21 червня, у західних областях, а вдень по всій Україні короткочасні дощі, грози, на півдні та сході в окремих районах град.

Вітер південно-західний із переходом у західних, північних та центральних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень у західних областях 18-23°, у північних областях 21-26°, на решті територій 27-32°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/сек., вдень місцями пориви 15-20 м/сек. Температура вночі 17-19°, вдень 23-25°.

Станом на 08:00 19 червня температура води в Чорному морі становила 19-21°, в Дніпрі, за даними гідрологічного поста "Київ", 22°.

Теги: #погода #прогноз #спека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 18.06.2022
В Україні буде спекотно, без опадів

В Україні буде спекотно, без опадів

12:42 17.06.2022
Прогноз погоди на вихідні 18–19 червня: спекотний вікенд із суботніми грозами

Прогноз погоди на вихідні 18–19 червня: спекотний вікенд із суботніми грозами

13:26 15.06.2022
В Україні очікується тепла погода, подекуди короткочасні дощі та грози

В Україні очікується тепла погода, подекуди короткочасні дощі та грози

12:34 13.06.2022
В Україні у вівторок буде тепло, місцями дощі та грози

В Україні у вівторок буде тепло, місцями дощі та грози

14:34 12.06.2022
В Україні очікуються короткочасні дощі та поступове зниження температури

В Україні очікуються короткочасні дощі та поступове зниження температури

13:11 11.06.2022
В Україні тепло, місцями короткочасні дощі, грози

В Україні тепло, місцями короткочасні дощі, грози

12:03 10.06.2022
В Україні у найближчих дві доби переважно без опадів

В Україні у найближчих дві доби переважно без опадів

13:44 08.06.2022
Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

12:14 08.06.2022
Найближчі дні в Україні будуть теплі, в деяких областях дощі

Найближчі дні в Україні будуть теплі, в деяких областях дощі

11:01 08.06.2022
СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

Боремося за Сєвєродонецьк, ворог тисне з Попасної, є жертви – Гайдай

Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити - Зеленський

ОСТАННЄ

РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва" - ГУР

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

Кількість постраждалих дітей внаслідок агресії РФ налічує 323 загиблих і 583 поранених

Потік на виїзд через західний кордон України в останні два дні трохи більший, ніж потік на в'їзд

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одну людину вбито, п'ятеро поранено

Ворог зосереджує колони військової техніки в Запорізькій області

Із Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини

Втрати окупантів за минулу добу становили 250 військових, вертоліт і три артилерійські системи - Генштаб

У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА