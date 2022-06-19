Американські солдати візьмуть участь у військових навчаннях у Фінляндії

Американська піхотна рота чисельністю понад 100 солдатів прибуде до Гельсінкі для проведення навчань спільно із сухопутними військами та військовою поліцією Фінляндії, повідомив портал телерадіомовлення Yle.

"Гвардійський єгерський батальйон тренуватиметься з американцями як на острові Сантагаміна, так і за його межами", - йдеться у повідомленні.

Навчання розпочнуться у понеділок, 20 червня.

Як зазначає портал, цього літа у Фінляндії відбудеться кілька великих міжнародних навчань.

Наголошується, що "мета присутності міжнародних військ у Фінляндії – показати, що в ході процесу приєднання до Північноатлантичного альянсу фіни не залишаються на самоті".

У Фінляндії одночасно будуть сотні іноземних військових.