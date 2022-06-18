Окупанти в суботу завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині

Російські окупанти в суботу завдали ракетних ударів по декількох громадах Дніпропетровської області, є постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"До вечора є кілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з'ясовується", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що в результаті ракетного удару, що стався вдень у Кривому Розі, двоє людей постраждали. Ворог влучив у об'єкт соціальної інфраструктури. Також зруйновано два приватні будинки і гараж.

Крім того, вдень окупанти обстріляли територію Апостолівської громади. Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач, зараз усе вже відновлено. Влучив противник і по Зеленодольській громаді: під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. Постраждалих нема.

"Кілька ракетних атак по різних районах Дніпропетровщини упродовж дня. Прошу всіх громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже від окупантів можна очікувати чого завгодно", - закликав Лукашук.