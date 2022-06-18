Джонсон: Велика Британія ніколи не забуде самовідданість, непереможну мужність і відвагу українських військових

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подякував президенту України Володимиру Зеленському за прийом у Києві в п'ятницю і заявив, що Британія ніколи не забуде самовідданість українських військових, зокрема тих, хто загинув за територіальну цілісність української держави.

"Дякую, мій друг президент (Володимир – ІФ) Зеленський за те, що вчора приймав мене в Україні", - написав Джонсон у мікроблозі Твіттер у суботу.

За його словами, "було неймовірно зворушливо ще раз пройтися з вами вулицями Києва, віддати шану вашим загиблим солдатам, чию самовідданість, непереможну мужність і відвагу ми ніколи не забудемо".

У п'ятницю Джонсон знову відвідав Київ після повномасштабного російського вторгнення.