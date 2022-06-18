Пропуск автобусів на виїзд до Польщі через Краковець буде тимчасово припинено

Пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краковець-Корчова" на виїзд з України до Польщі з 19 червня тимчасово здійснюватися не буде, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в суботу.

"Просимо обрати для перетину кордону інші пункти пропуску - "Грушів-Будомєж", "Шегині–Медика" або " Рава-Руська – Гребенне". Порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін", - йдеться в повідомленні.