В Україні буде спекотно, без опадів

Атмосферний тиск в Україні найближчої доби, 19 червня, зростатиме, а 20 червня - падатиме, але залишатиметься підвищеним, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю очікується суха, вдень спекотна погода, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 26-31°, на крайньому заході до 33°.

У Києві 19 червня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 19 червня найвища температура вдень була + 34,4°з в 1918 р., а найнижча вночі +5,9° з в 1900 р.

У понеділок, 20 червня, в Україні без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.

У Києві без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 31-33°.

18 червня на 8.00 температура води в Чорному морі становила 18-21°, в Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ 22°.