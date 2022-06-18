Частина олігархів активно допомагає Україні в умовах війни – секретар РНБО

Чимало українських олігархів дуже активно включилися в допомогу українській державі в умовах війни з РФ, їхні імена будуть названі пізніше, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Люди, яких можна вважати олігархами, по-різному поводяться. Хтось залишився в країні, а хтось втік. Хтось допомагає максимально армії, хоча не робить селфі, не розповідає про кожен автомобіль за 20 000 євро, що сам його привіз... Не хочу називати прізвищ. Можу точно сказати, що частина допомагає, і дуже активно. Мине час - будуть факти", - сказав Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга", опублікованому в суботу вранці.

На запитання, чи йде мова про Порошенка, Ахметова, Коломойського, Пінчука, секретар РНБО відповів, що може сказати "про одного з названих вами людей". "26 лютого, о 22:30, телефонує мені керівник військового підприємства і каже: велика проблема, закрився завод, що належить такому-то олігарху, він дуже важливий в ланцюзі постачання. Я відразу зателефонував (власнику підприємства-ІФ-У), поспілкувався. Через день все вже працювало", - розповів Данілов.