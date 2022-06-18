Події

12:45 18.06.2022

Частина олігархів активно допомагає Україні в умовах війни – секретар РНБО

1 хв читати
Частина олігархів активно допомагає Україні в умовах війни – секретар РНБО

Чимало українських олігархів дуже активно включилися в допомогу українській державі в умовах війни з РФ, їхні імена будуть названі пізніше, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Люди, яких можна вважати олігархами, по-різному поводяться. Хтось залишився в країні, а хтось втік. Хтось допомагає максимально армії, хоча не робить селфі, не розповідає про кожен автомобіль за 20 000 євро, що сам його привіз... Не хочу називати прізвищ. Можу точно сказати, що частина допомагає, і дуже активно. Мине час - будуть факти", - сказав Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга", опублікованому в суботу вранці.

На запитання, чи йде мова про Порошенка, Ахметова, Коломойського, Пінчука, секретар РНБО відповів, що може сказати "про одного з названих вами людей". "26 лютого, о 22:30, телефонує мені керівник військового підприємства і каже: велика проблема, закрився завод, що належить такому-то олігарху, він дуже важливий в ланцюзі постачання. Я відразу зателефонував (власнику підприємства-ІФ-У), поспілкувався. Через день все вже працювало", - розповів Данілов.

Теги: #допомога #олігархи #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:13 17.06.2022
Українська армія втратила у боях близько 50% техніки

Українська армія втратила у боях близько 50% техніки

09:40 17.06.2022
У командуванні ДШВ ЗСУ повідомили про знищення двох РСЗВ "Ураган" окупантів

У командуванні ДШВ ЗСУ повідомили про знищення двох РСЗВ "Ураган" окупантів

20:35 16.06.2022
Захід допомагає Україні оборонятися від РФ, але не вступає у війну, тому було домовлено не постачати Києву певний вид озброєнь - Макрон

Захід допомагає Україні оборонятися від РФ, але не вступає у війну, тому було домовлено не постачати Києву певний вид озброєнь - Макрон

19:39 16.06.2022
Заступник міністра оборони: Важливо, що майданчик у форматі "Рамштайн" розвивається, низка партнерів уже оголосила про нові поставки

Заступник міністра оборони: Важливо, що майданчик у форматі "Рамштайн" розвивається, низка партнерів уже оголосила про нові поставки

11:50 16.06.2022
Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

10:38 16.06.2022
Блінкен: Допомога США Україні з початку російського вторгнення становить понад $5,6 млрд

Блінкен: Допомога США Україні з початку російського вторгнення становить понад $5,6 млрд

22:10 15.06.2022
Остін: Мета допомоги США – демократична, незалежна, суверенна Україна

Остін: Мета допомоги США – демократична, незалежна, суверенна Україна

21:21 15.06.2022
Захід постачає Україні те, що вона просить – Остін

Захід постачає Україні те, що вона просить – Остін

21:05 15.06.2022
Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

20:58 15.06.2022
Багато країн нададуть Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових

Багато країн нададуть Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лендліз для України ще не починався – Данілов

РФ втратила за минулу добу війни в Україні близько 200 військових, 9 танків, літак та судно – Генштаб ЗСУ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора

ОСТАННЄ

Після перемоги в Україні будуть виділені дві категорії ветеранів: захисники і годувальники

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів госпіталізовано трьох мирних жителів - Синєгубов

Лендліз для України ще не починався – Данілов

У Донецькій області збитий літак окупантів

В Україні потрібно розмінувати ще близько 270 тис. кв. км - Монастирський

Російські окупанти проводять масову передислокацію військ у Запорізькій області

В окупованій Михайлівці Запорізької області дезертирували одразу 60 російських військових

РФ втратила за минулу добу війни в Україні близько 200 військових, 9 танків, літак та судно – Генштаб ЗСУ

У результаті ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА