Події

11:22 18.06.2022

Російські окупанти проводять масову передислокацію військ у Запорізькій області

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Російські окупанти проводять масову передислокацію військ у Запорізькій області

Збільшення колон ворожої техніки, серед яких велика кількість вантажівок "КамАЗ", зафіксовано між окупованими Мелітополем і Василівкою Запорізької області, повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю в Facebook у зведенні за 17 червня.

Також протягом минулого дня зафіксовано кілька колон вантажівок, бензовозів і військової техніки, що прямували з території раніше окупованої Автономної Республіки Крим у бік Мелітополя Запорізької області.

Велика кількість військової техніки рухається по дорозі с.Андріївка - с. Кінські Роздори Пологівського району. У Кінських Роздорах окупанти побудували нові фортифікаційні споруди, а також укріпили свої позиції технікою.

З Криму в бік Мелітополя рухається поїзд з паливом і боєприпасами. За інформацією штабу оборони Запорізького краю, зафіксовано 9 критих піввагонів з боєприпасами і 12 цистерн з паливом.

Теги: #війна #запорізька_область

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