Події

08:49 18.06.2022

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

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Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, понад 583 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 18 червня 2022 року понад 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 323 дитини загинуло та понад 583 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.

17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв було поранено 7-річного хлопчика.

14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ смт Савинці Ізюмського району Харківської області було поранено 15-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2028 навчальних закладів, 209 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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