Російські окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському в Луганській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нанесені авіаудари в районах Сиротиного та Борівського. Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант із втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського", - написав Гайдай у телеграм-каналі в суботу вранці.

Окрім цього, окупанти "відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Чергові руйнування на "Азоті" – тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці".

У п'ятницю п'ятеро людей з Луганської області, "які були поранені за останні дні, госпіталізовані до лікарень Дніпропетровщини. Серед них чотири лисичанина і один сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську".