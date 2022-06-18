Події

08:30 18.06.2022

Окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському

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Окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському

Російські окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському в Луганській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нанесені авіаудари в районах Сиротиного та Борівського. Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант із втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського", - написав Гайдай у телеграм-каналі в суботу вранці.

Окрім цього, окупанти "відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Чергові руйнування на "Азоті" – тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці".

У п'ятницю п'ятеро людей з Луганської області, "які були поранені за останні дні, госпіталізовані до лікарень Дніпропетровщини. Серед них чотири лисичанина і один сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську".

 

 

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #луганська_область

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