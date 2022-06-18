Події

08:03 18.06.2022

Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

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Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

Кількість дітей, вимушених покинути свої будинки, досягла наприкінці 2021 року найвищого показника від закінчення Другої світової війни – 36,5 млн, повідомляє ЮНІСЕФ.

"За оцінками ЮНІСЕФ, станом на кінець 2021 року в результаті конфліктів, насильства та інших криз, рекордну кількість дітей - 36,5 млн - були змушені залишити свої будинки, це найвищий показник з моменту закінчення Другої світової війни", - йдеться у пресрелізі організації.

У повідомленні наголошується, що зазначена цифра включає 13,7 млн дітей-біженців, які шукають притулку за кордоном і майже 22,8 млн неповнолітніх переміщених осіб: дітей, змушених залишити рідні будинки, але які при цьому перебувають на території своїх країн.

При цьому експерти ЮНІСЕФ не враховували дітей, які стали біженцями в результаті природних катастроф.

Загалом нині кількість біженців і переміщених осіб у світі подвоїлася протягом останніх 10 років, і понад половину від загальної кількості становлять діти. Більше третини таких дітей живуть у країнах Африки на південь від Сахари, чверть - у Європі та Центральній Азії, 13% - на Близькому Сході та Північній Африці, повідомили в ЮНІСЕФ.

 

 

Теги: #діти #світ #юнісеф #біженці

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