Події

07:39 18.06.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

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За добу харківські рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 12 з яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених обстрілами.

"Найбільша кількість пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилась у Харківському районі області. Там в різний час доби виникло 3 таких пожежі. По 1 подібному загорянню виникло в Лозівському, Богодухівському районах області та в Київському районі міста. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, увечері 17 червня в житловому 16-ти поверховому будинку в Київському районі міста. Горіли балкони на 11-му, 12-му та 13-му поверхах на площі 10 м.кв. Для ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на інші квартири будинку. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Упродовж доби рятувальники ДСНС також залучалися до аварійно-рятувальних робіт на об'єктах, зруйнованих обстрілами, у Київському районі Харкова та Богодухівському районі області. Загалом було залучено 5 одиниць техніки та 23 фахівці особового складу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 80 ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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