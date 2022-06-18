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07:04 18.06.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4509 цивільних, ще 5585 поранено - ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 4509 цивільних, ще 5585 поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 16 червня становлять 10094 цивільних (днем раніше - 10046), зокрема 4509 загиблих (4481), повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у п'ятницю.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюму (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не входять до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 1747 чоловіків, 1166 жінок, 129 хлопчиків та 124 дівчаток, тоді як стать 41 дитини та 1302 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 5585 поранених - 166 хлопчиків та 125 дівчаток, а також 172 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше загинули 10 дітей і ще одна дитина була поранена.

УВКПЛ ООН зазначає, що у Донецькій та Луганській областях на північ 17 червня було зафіксовано 2452 (2436) загиблих і 2393 (2384) поранених на території, контрольованій урядом, та 176 (175) загиблих і 724 (719) поранених на території, контрольованій російськими збройними силами.

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1881 (1870) загиблого та 2468 (2462) поранених.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не варто відносити лише на випадки 16 червня, тому що протягом цього періоду Управління верифікувало декілька випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви #війна

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