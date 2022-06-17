Окупанти обстріляли Краснопільську громаду, жертв немає

Російські окупанти здійснили обстріл Краснопільської громади Сумської області, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Краснопільська громада: після 15 години залетіло два ворожі безпілотники. Один із них скинув вибуховий пристрій, інший – знищено. Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території росії, 24 приходи. Після 20 години вороги розпочали артобстріл із "Градів", загалом близько 80 приходів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення. Жертв немає", - написав Живицький у телеграм-каналі у п'ятницю.