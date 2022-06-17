Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Продовжив діалог з президентами Єврокомісії та Європейської ради. Подякував Урсулі фон дер Ляєн за позитивний висновок ЄК про надання Україні статусу кандидата. Україна продовжуватиме курс проєвропейських реформ", - написав Зеленський у твіттері у п'ятницю ввечері.

"Із Шарлем Мішелем скоординували кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня. Дякуємо лідерам ЄС за віру в європейське майбутнє України!" - також написав президент України.