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20:10 17.06.2022

Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

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Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

Деолігархізація енергетичного сектора, питання корпоративного управління в ньому, а також план проходження наступного опалювального сезону стали темами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Бріджит Брінк, повідомило Міненерго.

Згідно з його релізом у п'ятницю, міністр ознайомив Брінк із ситуацією та викликами в енергосекторі України, перш за все, в контексті російської агресії, що триває, і поінформував про нищівні збитки, яких зазнає український енергосектор у результаті дій окупантів.

При цьому міністр наголосив, що українська енергосистема має достатній резерв не лише для забезпечення внутрішнього попиту на електроенергію, а також і для експорту в країни Європи.

Брінк, зі свого боку, висловила захоплення стабільною роботою української енергосистеми в умовах війни, особливо під час проходження осінньо-зимового періоду, а також наголосила на підтримці з боку США у підготовці України до наступного ОЗП, зазначає міністерство.

Сторони також обговорили зміцнення співпраці України з американською компанією Westinghouse, зокрема збільшення постачання ядерного палива, що дозволить українським АЕС повністю відмовитися від російського ресурсу, а також побудувати нові блоки за американською технологією.

Ще однією темою було обговорення газового шантажу з боку Росії у контексті нещодавнього зниження постачання газу до ЄС і загроз зупинки транзиту, додали в Міненерго.

Інших подробиць зустрічі міністерство не повідомило.

 

 

Теги: #україна #енергетика #електроенергія

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