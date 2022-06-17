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18:48 17.06.2022

Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

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Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном під час його візиту до Києва питання гарантій безпеки для України.

"Продовжили опрацювання гарантій безпеки для України, які можуть дати стабільність не лише нашій державі, а й Європі та світу", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві у п'ятницю.

Крім того, за його словами, Україна та Велика Британія мають нарощувати співпрацю для розмінування території України.

"Про цей напрям теж почали докладно говорити. І ми готуємося до наповнення практичними кроками процесу відновлення нашої держави. Сумнівів, що ми переможемо, у нас немає, тому ми вже готуємося до відновлення країни після нашої перемоги. Щиро дякую ще раз за шефство над Києвом та Київською областю, яке взяла на себе Велика Британія", - сказав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба глави держави, сторони обговорили питання посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, економічну та фінансову підтримку України.

Теги: #джонсон #зеленський

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