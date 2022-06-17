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17:09 17.06.2022

Україна пропонувала ЄМС три локації для проведення Євробачення: Львів, Закарпаття та Київ - заява "Суспільного"

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Україна пропонувала ЄМС три локації для проведення Євробачення: Львів, Закарпаття та Київ - заява "Суспільного"

Європейська мовна спілка у п'ятницю відмовила Україні у проведенні Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" у 2023 році після проведення ЄМС аналізу ситуації з безпекою в країні у червні, йдеться в офіційній заяві "Суспільного".

"17 червня Європейська мовна спілка відмовила Україні у проведенні Євробачення-2023 після аналізу ситуації з безпекою станом на червень 2022 року", - йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю.

У ній уточнюється, що 14 червня відбулася офіційна стартова зустріч організаторів від України з Наглядовою радою, партнерами Міжнародного пісенного конкурсу та основною командою ЄМС.

"На ній представники конкурсу та ЄМС розглянули презентацію гарантій та заходів підготовки, зокрема опитувальника з безпеки, потенційних локацій для проведення конкурсу, підготовлених командою "Суспільного" спільно з урядом України", - наголошується у заяві.

Зазначається, що всі заходи, пов'язані з безпекою та охороною, повинні були бути підготовлені та реалізовані у тісній співпраці з національними органами державної влади. Зокрема, "Супільне" провело консультації з Міністерством культури та інформаційної політики України, МВС (Нацполіцією, ДСНС, Нацгвардією) та Міноборони.

"Робоча група "Суспільного" разом із органами державної та місцевої влади запропонувала декілька варіантів проведення події у трьох різних регіонах України: у Львові, Закарпатті (на кордоні із Угорщиною та Словаччиною) та у Києві", - йдеться у заяві.

"Суспільне" додає, що після відмови на проведення "Євробачення" в Україні, ЄМС розпочинає переговори з британським громадським мовником BBC про можливість проведення конкурсу у Великій Британії.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з характером ухвалення рішення ЄМС щодо неможливості проведення Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у країні.

Теги: #євробачення #суспільне #локації

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