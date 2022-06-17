Президент Єврокомісії: У сфері боротьби з корупцією Україна виконала інтенсивну роботу, але ситуацію ще потрібно покращувати

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн констатує, що у Брюсселі відомо про проблему корупції в Україні, однак є прогрес у цьому питанні.

Про це вона сказала у п'ятницю у Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо проблеми корупції в Україні, якій Європейська комісія рекомендує надати статус кандидата у члени Європейського Союзу.

"Це проблема, над якою ми постійно працюємо. Народ України обрав своє керівництво тому, що вони хотіли подолати корупцію. Ми бачили, що згодом, переважно останнім часом, у боротьбі з корупцією був прогрес", - упевнена фон дер Ляєн.

З огляду на це вона нагадала, що навіть індекс корупції щодо України було покращено. "Це важливо. Ви побачите, що є прогрес. Що важливо, так це цифровізація процесів: чим менше у вас є контакт між людьми і чим більше у вас цифровізовано, тим краще ви можете боротися з корупцією. Ми це інтенсивно обговорили, коли я була у Києві. У прем'єр-міністра Шмигаля є дуже цікавий далекосяжний план щодо цифровізації. Нам відомо про проблему, але є й інтенсивна робота, яку було зроблено. Це критерій, який потрібно покращити", - наголосила президент Єврокомісії.