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15:10 17.06.2022

Британська влада схвалила екстрадицію Ассанжа до США - Wikileaks

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Британська влада схвалила екстрадицію Ассанжа до США - Wikileaks

Глава МВС Великої Британії Пріті Пател у п'ятницю затвердила рішення про екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США, повідомили у Wikileaks.

"Глава МВС Великої Британії схвалила екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США, де йому загрожують 175 років ув'язнення", - йдеться у повідомленні на сторінці організації у твіттері.

Адвокати Ассанжа подадуть апеляцію на це рішення британської влади.

Представник МВС Великої Британії, у свою чергу, зазначив, що у юристів Ассанжа є два тижні на подання апеляції.

У квітні Вестмінстерський магістратський суд Лондона виніс ухвалу про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

У березні Верховний суд Великої Британії відмовився задовольнити апеляцію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа на рішення Високого суду Лондона щодо його екстрадиції до США.

Високий суд Лондона у середині грудня минулого року підтримав апеляцію, подану владою США, та скасував заборону на екстрадицію Ассанжа до Сполучених Штатів, де йому може загрожувати до 175 років в'язниці.

США домагаються екстрадиції 50-річного Ассанжа, оскільки американська прокуратура хоче притягнути його до суду за крадіжку та розкриття секретної інформації, яка стосується оборони.

У квітні 2019 року Мін'юст США повідомив, що обвинувачує засновника WikiLeaks у змові з екс-інформатором Wikileaks Челсі Меннінг із метою зламування мереж урядових комп'ютерів для розповсюдження секретних військових документів. Пізніше судова влада США оголосила про рішення пред'явити додаткові обвинувачення засновнику WikiLeaks іще за 17 пунктами. Усі обвинувачення, як зазначають американські ЗМІ, пов'язані з незаконним отриманням та оприлюдненням даних, що стосуються оборони США.

Теги: #ассанж #екстрадиція

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