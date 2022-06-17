Події

14:11 17.06.2022

Конкурс Євробачення-2023 відбудеться поза Україною, ймовірно у Великій Британії – EBU

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Конкурс Євробачення-2023 відбудеться поза Україною, ймовірно у Великій Британії – EBU

Європейський мовний союз (EBU) за підсумками проведеної всебічної оцінки та з урахуванням війни, що триває, заявив про неможливість проведення фінального конкурсу Євробачення-2023 в Україні в травні 2023 року і почне переговори про його організацію у Великій Британії, представник якої посів друге місце слідом за українським гуртом "Калуш" на Євробаченні-2022.

"Після об'єктивного аналізу референс-група, керівна рада Євробачення, з глибоким жалем дійшла висновку, що, враховуючи нинішні обставини, гарантії безпеки та функціонування, необхідні мовнику для проведення, організації та виробництва конкурсу пісні "Євробачення" відповідно до правил Євробачення, не можуть бути виконані (національним мовником) "UA:Суспільне мовлення", – йдеться у повідомленні EBU у п'ятницю на його сайті.

Відповідно до нього, в результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер розпочне переговори з ВВС про можливе проведення фінального етапу конкурсу Євробачення 2023 року у Великій Британії.

Пріоритетом у переговорах із можливими господарями Євробачення-2023 буде відображення перемоги України у цьогорічному конкурсі, зазначається у релізі.

Крім того, EBU подякував "Суспільному" за співпрацю та вивчення всіх можливих сценаріїв протягом декількох тижнів після перемоги "Калуша" 14 травня в Турині й пообіцяв підтримку в цілій низці сфер, щоб компанія продовжувала надавати послуги українцям.

 

Теги: #євробачення #країна

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