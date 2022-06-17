Учительку української мови з Житомира судитимуть за заперечення російської агресії

Прокуратура завершила розслідування та передала до суду справу за обвинуваченням учительки української мови з Житомира в публічній підтримці дій держави-агресора, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом публічного заперечення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у п'ятницю в телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, слідство встановило, що вчителька української мови однієї зі шкіл Житомира під час засідання об'єднання вчителів переконувала колег, що в Україні не війна, а військова спецоперація збройних сил РФ, які надають допомогу братському українському народові.

"Обвинувачена стверджувала, що українські ЗМІ дезінформують населення про наслідки російської окупації в містах і селах, зокрема, називаючи розстріли мирних жителів Бучі постановочними сюжетами", - наголошується у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювало районне управління поліції Головного управління Нацполіції Житомирської області.