Прогноз погоди на вихідні 18–19 червня: спекотний вікенд із суботніми грозами

Фінальний акорд цього тижня буде спекотним. При цьому в суботу в деяких регіонах країни пройдуть грози, а ось у неділю, за даними Sinoptik.ua, опадів не передбачається.

Погода в суботу 18 червня

На півдні та сході України, а також у Сумській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть дощі та грози. Середня температура повітря вдень становитиме +22…+25 °С, уночі — +12…+16 °С. У центрі та на заході країни опадів не очікується, а термометри покажуть від +9…+13 °С уночі та до +23…+25 °С удень. На Закарпатті буде спекотно — до +28…+29 °С.

Погода в неділю 19 червня

У більшості областей України недільна погода буде спекотною і сонячною — саме час трохи відволіктися на морозиво або холодний лимонад. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +28…+30 °С, на Закарпатті та Волині — до +32 °С. У південних та центральних областях повітря прогріється до +28…+29 °С, подібна картина буде й у столичному регіоні. На півночі та сході України денна температура сягне +25…+28 °С. Не забувайте вдома сонцезахисні окуляри, панами та крем із високим SPF — погода на вихідних обіцяє бути дуже спекотною, тому обов'язково захистіть себе від небезпечного ультрафіолету!

Якість повітря та алергени

Мешканцям Запоріжжя , Донецька та Макіївки радимо виходити на вулицю лише за нагальної потреби. У суботу в у цих регіонах очікується висока (понад 150) концентрація твердих часточок — небезпечних забруднювачів повітря, які можуть зашкодити імунітету. Також на всій території країни зберігається висока концентрація пилку берези і трав.

Погода в понеділок

Початок наступного тижня теж буде спекотним майже в усіх регіонах. Удень температура на всій території України становитиме +30…+33 °С (до +29 °С у Херсонській області та Криму), вночі — +15…+18 °С. Невеликі дощі пройдуть удень ​​понеділка у Львівській , Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, у решті регіонів погода на початку тижня буде ясною.

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вірили, що теплий і безхмарний день 18 червня гарантує восени чудовий урожай зерна. Північний вітер вказував на спекотне літо, а північно-західний — на дощове. В Іларіонів день (19 червня) стежили за бджолами: якщо вони активно літали над квітами, найближчі дні мали бути спекотними та сонячними. А незаміжні дівчата майже весь день проводили на городах. Вважалося, що поліття бур'янів або будь-яка інша робота на землі в Іларіонів день допоможе знайти в житті кохання та родинне щастя.